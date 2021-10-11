Шатхин: «В отличие от других видов спорта теннисисты не отказываются от сборной и приезжают на Кубок Кремля»

Генеральный секретарь, вице-президент Федерации тенниса России Яков Шатхин рассказал о формате «ВТБ Кубка Кремля».

«В отличие от многих других видов спорта теннисисты не отказываются играть за сборную России и приезжают на Кубок Кремля.

Мы просили «Матч ТВ» о трансляции нашего турнира. Нас попросили привезти (Медведева и других известных теннисистов). Мы привезли. Потом мне сказали: «А вы не можете сделать так, чтобы в финале играли двое наших?»

Что касается формата турнира: те люди, которые приобретут билеты в «Ленту» (Дворец спорта Ирины Винер-Усмановой – Прим. «СЭ») смогут посетить и «Ленту», и Дворец спорта. Те, кто приобретут билеты в наш старенький Дворец спорта на Лужниках, будут иметь доступ только во Дворец спорта», — сказал Шатхин «СЭ».

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.