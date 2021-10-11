Андреев — о Кубке Кремля: «Мечта турнира — увидеть русский финал»

Четвертьфиналист «Ролан Гаррос», обладатель Кубка Дэвиса 2006 года Игорь Андреев поделился ожиданиями от турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«Кубок Кремля уникален тем, что и женская, и мужская часть турнира проходят на одной неделе. Здорово видеть здесь всех наших ведущих теннисистов и теннисисток. Мечта турнира — увидеть русский финал. Не важно, кто там будет, рад буду любым», — сказал Андреев «СЭ».

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.