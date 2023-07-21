Селиваненко: «Рублев в матче со Зверевым действовал уверенно и не дал сопернику шансов вернуться в борьбу»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе россиянина Андрея Рублева над немцем Александром Зверевым (6:2, 6:3) в четвертьфинале турнира ATP в Бостаде (Швеция).

«Рублев продолжил играть на том же высоком уровне, на котором выступал на Уимблдоне, — цитирует Vprognoze.ru Селиваненко. — В матче со Зверевым он действовал уверенно, сделал ранние брейки и не дал сопернику шансов вернуться в борьбу. Андрей играл в том стиле, который дает возможность побеждать любых противников. При этом, нельзя сказать, что Александр демонстрировал свой лучший теннис. В итоге, Рублев одержал отличную победу над высококлассным соперником, не показавшим весь свой потенциал».

В полуфинале турнира Рублев сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло.