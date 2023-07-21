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Сегодня, 17:40

Рублев обыграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Мария Гусева
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Бостаде (Швеция).

В четвертьфинале 25-летний спортсмен обыграл немца Александра Зверева — 6:2, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 9 минут. Рублев сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Зверева 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 нереализованных брейк-пойнта.

В полуфинале турнира Рублев сыграет с победителем матча Федерико Кория (Аргентина) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 4).

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Александр Зверев (Германия, 5) — 6:2, 6:3

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
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