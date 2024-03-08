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8 марта, 09:48

Раонич обыграл Нагала и вышел во втором круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Канадский теннисист Милош Раонич в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл Сумита Нагала из Индии со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 33-летнего канадца 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Во втором круге Раонич встретится с датчанином Хольгером Руне.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Милош Раонич (Канада) — Сумит Нагал (Индия, LL) — 6:3, 6:3

Фабио Фоньини (Италия, WC) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 4:6, 6:2, 6:3

Милош Раонич
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