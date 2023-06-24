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Сегодня, 19:59

Селиваненко прокомментировал выход Рублева в финал турнира в Галле

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил игру россиянина Андрея Рублева в матче с испанцем Роберто Баутиста Агутом в полуфинале турнира в Галле.

«Рублев одержал отличную победу над очень сильным соперником, который на траве обыгрывал многих именитых теннисистов. Андрей действовал очень четко и контролировал ход игры на протяжении всего матча. Он сразу взял инициативу в свои руки и уверенно довел встречу до победы», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира в Галле Рублев обыграл Баутиста Агута со счетом 6:3, 6:4. Соперником россиянина в финале станет представитель Казахстана Александр Бублик. Матч между теннисистами пройдет 25 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10956260-selivanenko-obyasnil-za-schet-chego-rublev-vyshel-v-final-turnira-v-galle.html
Теннис
Андрей Рублев
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