Селиваненко прокомментировал выход Рублева в финал турнира в Галле

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил игру россиянина Андрея Рублева в матче с испанцем Роберто Баутиста Агутом в полуфинале турнира в Галле.

«Рублев одержал отличную победу над очень сильным соперником, который на траве обыгрывал многих именитых теннисистов. Андрей действовал очень четко и контролировал ход игры на протяжении всего матча. Он сразу взял инициативу в свои руки и уверенно довел встречу до победы», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира в Галле Рублев обыграл Баутиста Агута со счетом 6:3, 6:4. Соперником россиянина в финале станет представитель Казахстана Александр Бублик. Матч между теннисистами пройдет 25 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.