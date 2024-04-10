Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Медведевым и Хачановым в турнире в Монте-Карло
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче 3-го круга турнира в Монте-Карло между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.
Очная встреча российских спортсменов состоится 11 апреля. Начало — в 12.00 мск.
«Матч Медведева и Хачанова ничем не отличается от других, надо выиграть два сета», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.
Во втором круге Медведев обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса (6:2, 6:4), а Хачанов победил аргентинца Франсиско Черундоло — 4:6, 6:4, 6:3.
Источник: Vprognoze.ru
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