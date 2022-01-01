Сборная Польши победила Грецию в двух матчах ATP Cup
13:23
Сборная Польши победила Грецию в двух матчах ATP Cup.
В первом матче Камиль Майхшак обыграл Михаила Перволаракиса со счетом 6:1, 6:4, во второй игре Хуберт Хуркач оказался сильнее Аристотелиса Таноса — 6:1, 6:2.
Польша победила Грецию со счетом 2-0. Также в группе D выступают Аргентина и Грузия.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D
Греция — Польша
Михаил Перволаракис — Камиль Майхшак — 1:6, 4:6
Аристотелис Танос — Хуберт Хуркач — 1:6, 2:6
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