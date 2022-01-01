Сборная Польши победила Грецию в двух матчах ATP Cup.

В первом матче Камиль Майхшак обыграл Михаила Перволаракиса со счетом 6:1, 6:4, во второй игре Хуберт Хуркач оказался сильнее Аристотелиса Таноса — 6:1, 6:2.

Польша победила Грецию со счетом 2-0. Также в группе D выступают Аргентина и Грузия.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D

Греция — Польша

Михаил Перволаракис — Камиль Майхшак — 1:6, 4:6

Аристотелис Танос — Хуберт Хуркач — 1:6, 2:6