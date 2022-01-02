Россия вышла вперед в матче с Францией на ATP Cup благодаря победе Сафиуллина

Сборная России вышла вперед в противостоянии с Францией на ATP Cup. Первый турнир 2022 года проходит в Австралии с 1 по 2 января.

Сегодня Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша — 2:6, 7:5, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 25 минут. На счету россиянина 2 подачи навылет, 7 двойных ошибок, а также 4 реализованных (из 7) брейк-пойнта.

В следующем матче Даниил Медведев сыграет с Уго Умбером.