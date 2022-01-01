Рууд обыграл Лайовича и сравнял счет в серии Норвегия — Сербия на ATP Cup
13:09
Норвежский теннисист Каспер Рууд в матче ATP Cup обыграл серба Душана Лайовича со счетом 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Норвежец сделал один эйс и совершил три двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 7.
Счет в серии стал 1-1. Ранее Филип Крайинович обыграл Виктора Дурасовича со счетом 6:2, 7:5.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Сербия — Норвегия
Душан Лайович — Каспер Рууд — 3:6, 5:7
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