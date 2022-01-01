Норвежский теннисист Каспер Рууд в матче ATP Cup обыграл серба Душана Лайовича со счетом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Норвежец сделал один эйс и совершил три двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 7.

Счет в серии стал 1-1. Ранее Филип Крайинович обыграл Виктора Дурасовича со счетом 6:2, 7:5.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Сербия — Норвегия

Душан Лайович — Каспер Рууд — 3:6, 5:7