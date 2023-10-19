Сафиуллин проиграл Маннарино во втором круге турнира в Стокгольме
Россиянин Роман Сафиуллин проиграл французу Адриану Маннарино во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция) — 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 32 минуты.
Сафиуллин за игру сделал 3 эйса, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. У Маннарино — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
В четвертьфинале 24-я ракетка мира сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Филип Мисолич (Австрия).
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open
Призовой фонд 673 630 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Адриан Маннарино (Франция, 2) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:4
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