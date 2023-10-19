Экс первая ракетка мира Беккер стал тренером Руне

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер сообщил, что будет тренировать датского теннисиста Хольгера Руне.

«Я даже немного горд, что он обратился ко мне. Мы давно были на связи. Теперь мой график позволяет сотрудничать с Руне, и меня всегда интересовал Хольгер, потому что он играет с такой самоотдачей и темпераментом», — приводит Sky Sports слова Беккера.

В конце лета Руне прекратил сотрудничество с французским специалистом Патриком Муратоглу. На днях спортсмен опубликовал в соцсетях фото, на котором он тренируется с Беккером в Монако. 20-летний Руне является шестой ракеткой мира. На его счету четыре победы на турнирах ATP в одиночном разряде.

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Беккер с 2013 по 2016 год входил в команду серба Новака Джоковича, а также тренировал немца Александра Зверева.