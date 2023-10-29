Сафиуллин пробился в основную сетку «мастерса» в Париже, обыграв в трех сетах Томпсона

Россиянин Роман Сафиуллин победил австралийца Джордана Томпсона в финале квалификации «мастерса» в Париже. Игра продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

Российский теннисист сделал 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Австралиец 11 раз подал на вылет, не совершил ни одной двойной ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 7.

Соперник Сафиуллина в первом круге основной сетки определится после жеребьевки.