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Сегодня, 17:11

Сафиуллин пробился в основную сетку «мастерса» в Париже, обыграв в трех сетах Томпсона

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Россиянин Роман Сафиуллин победил австралийца Джордана Томпсона в финале квалификации «мастерса» в Париже. Игра продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

Российский теннисист сделал 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Австралиец 11 раз подал на вылет, не совершил ни одной двойной ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 7.

Соперник Сафиуллина в первом круге основной сетки определится после жеребьевки.

Теннис
Роман Сафиуллин
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