Ольховский высказался о финале турнира в Базеле между Синнером и Медведевым

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о финальном матче турнира серии ATP-500 в Базеле между Янником Синнером и Даниилом Медведевым.

«Очень интересный матч будет. Я думаю, что Медведев будет играть глубже против Синнера, чем Рублев, и по ритму Даниил будет менее удобным соперником. До этого все их матчи были напряженными, несмотря на то, что почти все они закончитесь победой Даниила Медведева. Думаю, и в этот раз будет равная, интересная игра», — цитирует Ольховского ТАСС.

Финал турнира в Базеле состоится сегодня в 16.00 (мск).

3-я и 4-я ракетки мира Медведев и Синнер провели между собой 7 поединков, 6 из них выиграл российский теннисист, но последняя встреча осталась за итальянцем.