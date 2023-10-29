Ольховский — о финале Синнер — Медведев: «Будет равная, интересная игра»
Ольховский высказался о финале турнира в Базеле между Синнером и Медведевым
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о финальном матче турнира серии ATP-500 в Базеле между Янником Синнером и Даниилом Медведевым.
«Очень интересный матч будет. Я думаю, что Медведев будет играть глубже против Синнера, чем Рублев, и по ритму Даниил будет менее удобным соперником. До этого все их матчи были напряженными, несмотря на то, что почти все они закончитесь победой Даниила Медведева. Думаю, и в этот раз будет равная, интересная игра», — цитирует Ольховского ТАСС.
Финал турнира в Базеле состоится сегодня в 16.00 (мск).
3-я и 4-я ракетки мира Медведев и Синнер провели между собой 7 поединков, 6 из них выиграл российский теннисист, но последняя встреча осталась за итальянцем.
Источник: https://tass.ru/sport/19145797
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