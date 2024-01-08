Сафиуллин поднялся на три позиции в обновленном рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на сайте организации опубликовала обновленную версию рейтинга.
Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся с 39-й на 36-ю позицию в классификации. На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира в Брисбене, где уступил Хольгеру Руне из Дании.
Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев по-прежнему занимают третье и пятое места соответственно. Рублев 7 января выиграл турнир в Гонконге, обыграв в финале финна Эмиля Руусувуори. У еще одного представителя России Карена Хачанова 15-я строчка рейтинга, Аслан Карацев опустился с 38-й на 35-ю позицию. Александр Шевченко остался на 48-м месте, а Павел Котов переместился с 67-й на 64-ю позицию.
Рейтинг АТР, версия от 8 января:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11055 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8855;
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7555;
4 (4). Янник Синнер (Италия) — 6490;
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5010;
6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4275;
7 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4025;
8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3815;
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3320;
10 (12). Алекс де Минаур (Австралия) — 2950...
15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2475...
36 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1190...
38 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1103...
48 (48). Александр Шевченко (Россия) — 961...
64 (67). Павел Котов (Россия) — 835.