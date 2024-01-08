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Сегодня, 12:56

Шевченко вышел в 1/8 финала турнира в Аделаиде

Алина Савинова
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Российский теннисист Александр Шевченко одержал победу над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри в матче первого круга турнира в Аделаиде (Австралия) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 57 минут. Шевченко 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Этчеверри 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем встречи Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Теннис
Александр Шевченко
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