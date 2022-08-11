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11 августа, 23:44

Рууд обыграл Баутиста Агута и вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

Алексей Еремин
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Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл испанца Роберто Баутиста Агута за 3 часа и 19 минут в третьем круге турнира в Монреале со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4.

Рууд получил предупреждение в игре за то, что взял туалетный перерыв после проигранного тай-брейка в первом сете, но воспользовался паузой не по назначению.

В четвертьфинале представитель Норвегии встретится с победителем в паре Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 14) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/canada/2022/
Теннис
Феликс Оже-Альяссим
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