Рууд обыграл Баутиста Агута и вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл испанца Роберто Баутиста Агута за 3 часа и 19 минут в третьем круге турнира в Монреале со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4.

Рууд получил предупреждение в игре за то, что взял туалетный перерыв после проигранного тай-брейка в первом сете, но воспользовался паузой не по назначению.

В четвертьфинале представитель Норвегии встретится с победителем в паре Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 14) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4