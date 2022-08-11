Теннисист Рууд получил предупреждение за то, что не по назначению использовал туалетный перерыв

Неоднозначный эпизод произошел во время матча на турнире в Канаде между тенниситами Каспером Руудом и Роберто Баутистой-Агутом.

Рууд получил предупреждение за то, что, взяв туалетный перерыв после проигранного Баутисте-Агуту тай-брейка, в туалет собственно не сходил.

То есть он переоделся, потратил на это 10 минут (вместе с дорогой до пункта назначения), но в уборную не зашел.

Судья: Есть «правило перерыва на туалет», вы можете переодеться, но вы также должны сходить в туалет.

Рууд: Значит, мне просто нужно притвориться?

Судья: Да, надо сходить в туалет, раз говорите, что идете в туалет.

Рууд: Я не говорил, что иду в туалет. Я сказал, что собираюсь переодеться.

Судья: Да, и это подпадает под «правило перерыва на туалет».

Рууд: Значит, в следующий раз я притворно пойду в туалет?

Судья: Можете делать все что угодно, в том числе, переодеваться, но в туалет вы зайти должны. Я объясняю все это, потому что по правилам будет предупреждение.

Рууд: И за это я получу штраф, что-то около 3 тысяч долларов, верно?

Судья: Без понятия.