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Сегодня, 00:17

Рублев в паре с Димитровым проиграл во втором круге турнира в Монреале

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Россиянин Андрей Рублев и болгарин Григор Димитров потерпели поражение во втором круге турнира в Монреале в парном разряде. В двух сетах они проиграли Марселю Гранольерсу и Орасио Себальосу.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 2) — Григор Димитров/Андрей Рублев (Болгария/Россия) — 6:4, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
Григор Димитров
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