Рублев в паре с Димитровым проиграл во втором круге турнира в Монреале
Россиянин Андрей Рублев и болгарин Григор Димитров потерпели поражение во втором круге турнира в Монреале в парном разряде. В двух сетах они проиграли Марселю Гранольерсу и Орасио Себальосу.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 573 785 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 2) — Григор Димитров/Андрей Рублев (Болгария/Россия) — 6:4, 6:2
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