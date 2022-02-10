Рублев вышел в третий круг турнира в Роттердаме, обыграв корейца Квон Сун Ву

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Роттердаме обыграл корейца Квон Сун Ву со счетом 6:3, 6:3. В третьем круге россиянин сыграет с победителем пары Таллон Грикспур (Нидерланды, WC) — Мартон Фучович (Венгрия). Роттердам (Нидерланды) Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament Призовой фонд 1 208 315 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Андрей Рублев (Россия, 2) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:3, 6:3