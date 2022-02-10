Рублев вышел в третий круг турнира в Роттердаме, обыграв корейца Квон Сун Ву
Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Роттердаме обыграл корейца Квон Сун Ву со счетом 6:3, 6:3.
В третьем круге россиянин сыграет с победителем пары Таллон Грикспур (Нидерланды, WC) — Мартон Фучович (Венгрия).
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 208 315 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 2) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:3, 6:3
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