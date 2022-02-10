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Сегодня, 16:47

Рублев вышел в третий круг турнира в Роттердаме, обыграв корейца Квон Сун Ву

Виктория Кравченко

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Роттердаме обыграл корейца Квон Сун Ву со счетом 6:3, 6:3.

В третьем круге россиянин сыграет с победителем пары Таллон Грикспур (Нидерланды, WC) — Мартон Фучович (Венгрия).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:3, 6:3

Теннис
Андрей Рублев
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