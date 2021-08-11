Рублев вышел в третий круг турнира в Торонто, обыграв в двух сетах Фоньини
21:45
Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг турнира ATP в Торонто (Канада). В двух сетах он переиграл итальянца Фабио Фоньини — 7:6 (7:4), 6:3.
Следующим соперником Рублева будет американец Джон Изнер.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 4) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:6 (7:4), 6:3
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