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Рублев вышел в третий круг турнира в Торонто, обыграв в двух сетах Фоньини

21:45
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Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг турнира ATP в Торонто (Канада). В двух сетах он переиграл итальянца Фабио Фоньини — 7:6 (7:4), 6:3.

Следующим соперником Рублева будет американец Джон Изнер.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:6 (7:4), 6:3

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