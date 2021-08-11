Рублев вышел в третий круг турнира в Торонто, обыграв в двух сетах Фоньини

Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг турнира ATP в Торонто (Канада). В двух сетах он переиграл итальянца Фабио Фоньини — 7:6 (7:4), 6:3.

Следующим соперником Рублева будет американец Джон Изнер.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:6 (7:4), 6:3