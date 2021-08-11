Хачанов обыграл Карацева во втором круге турнира в Торонто

Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг турнира ATP в Торонто (Канада). В двух сетах он переиграл соотечественника Аслана Карацева — 7:6 (9:7), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. Следующим соперником Хачанова будет грек Стефанос Циципас.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия) — Аслан Карацев (Россия, 15) — 7:6 (9:7), 6:4