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Хачанов обыграл Карацева во втором круге турнира в Торонто

23:00
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Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг турнира ATP в Торонто (Канада). В двух сетах он переиграл соотечественника Аслана Карацева — 7:6 (9:7), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. Следующим соперником Хачанова будет грек Стефанос Циципас.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия) — Аслан Карацев (Россия, 15) — 7:6 (9:7), 6:4

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