Хачанов обыграл Карацева во втором круге турнира в Торонто
23:00
Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг турнира ATP в Торонто (Канада). В двух сетах он переиграл соотечественника Аслана Карацева — 7:6 (9:7), 6:4.
Матч продолжался 2 часа 11 минут. Следующим соперником Хачанова будет грек Стефанос Циципас.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия) — Аслан Карацев (Россия, 15) — 7:6 (9:7), 6:4
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