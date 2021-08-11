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Хачанов заявил, что нацелен вернуться в топ-10 рейтинга ATP

10:24
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Российский теннисист Карен Хачанов заявил о намерении вернуться в топ-10 рейтинга ATP.

«Я хочу продолжать прибавлять и, надеюсь, подниматься выше. Я был в топ-10 рейтинга и хочу вернуться туда. Сейчас это моя задача. У меня серьезные цели, надеюсь, что я смогу их достичь», — приводит официальный сайт ATP слова Хачанова.

В данный момент Хачанов занимает 28-е место в рейтинге ATP, отставание от идущего на 10-й строчке канадца Дениса Шаповалова составляет 1570 очков.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/khachanov-toronto-2021-report-tuesday

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Иван Торопцев все материалы автора

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