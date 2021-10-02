Рублев вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего
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Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в 1/4 финала турнира в Сан-Диего. В двух сетах он переиграл аргентинца Диего Шварцмана.
За выход в финал Рублев поборется с британцем Кэмероном Норри. Игра состоится 2 октября.
Сан-Диего (США)
Турнир ATP San Diego Open
Призовой фонд 661 800 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 6) — 6:1, 7:5
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