Рублев вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в 1/4 финала турнира в Сан-Диего. В двух сетах он переиграл аргентинца Диего Шварцмана.

За выход в финал Рублев поборется с британцем Кэмероном Норри. Игра состоится 2 октября.

Сан-Диего (США)

Турнир ATP San Diego Open

Призовой фонд 661 800 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 6) — 6:1, 7:5