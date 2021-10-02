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Рублев прокомментировал выход в полуфинал турнира в Сан-Диего

09:48
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Диего Шварцманом (6:1, 7:5) в 1/4 финала турнира ATP в Сан-Диего.

«Матч на Кубке Лэйвера помог мне, потому что мы давно не играли друг с другом, я не знал, что делать против Шварцмана. Так что победа на Кубке Лэйвера придала мне уверенности, я с самого начала знал, что делать. Матч, наверное, был более напряженным, чем могло показаться, но все ключевые эпизоды сложились в мою пользу. Это мой первый полуфинал на харде с момента, как я доходил до 1/4 финала в Торонто и Цинциннати, это еще один важный шаг в карьере. Это придает уверенности», — приводит Sportstar слова Рублева.

В полуфинале турнира в Сан-Диего Рублев встретится с британцем Кэмероном Норри.

Дополнительная информация:

https://sportstar.thehindu.com/tennis/andrey-rublev-beats-diego-schwartzman-reaches-san-diego-open-semifinals/article36788038.ece

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Иван Торопцев все материалы автора

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