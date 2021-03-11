Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе после очередной неявки соперника

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе после отказа своего соперника, венгра Мартона Фучовича, выходить на четвертьфинальную встречу.

За выход в финал Рублев поборется с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Напомним, что в четвертьфинал Рублев вышел также после неявки на матч француза Ришара Гаске.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 787 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия) — 0:0 отказ 2-го игрока