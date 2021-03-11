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Рублев установил уникальное достижение в истории ATP-тура

16:15
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе.

Россиянин прошел третий круг после того, как венгр Мартон Фучович снялся из-за травмы спины. Отметим, во втором круге сопреник Рублева француз Ришар Гаске также снялся с турнира из-за травмы ноги.

Таким образом, Рублев стал первым в истории тура ATP, прошедшим без борьбы два раунда подряд.

Соперником Рублева в полуфинале станет победитель матча Доминик Тим (Швейцария) и Роберто Баутиста-Агут (Испания).

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