Рублев установил уникальное достижение в истории ATP-тура
16:15
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе.
Россиянин прошел третий круг после того, как венгр Мартон Фучович снялся из-за травмы спины. Отметим, во втором круге сопреник Рублева француз Ришар Гаске также снялся с турнира из-за травмы ноги.
Таким образом, Рублев стал первым в истории тура ATP, прошедшим без борьбы два раунда подряд.
Соперником Рублева в полуфинале станет победитель матча Доминик Тим (Швейцария) и Роберто Баутиста-Агут (Испания).
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