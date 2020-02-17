Рублев вышел на четвертое место в чемпионской гонке АТР
Опубликована новая версия чемпионской гонки АТР.
Первое место занимает серб Новак Джокович. Вторым идет австриец Доминик Тим. На третьем месте француз Гаэль Монфис.
Россиянин Андрей Рублев поднялся на четвертое место. 12-е место занимает Даниил Медведев. Карен Хачанов на 27-м месте.
Чемпионская гонка АТР. Версия от 17 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2665
2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1265
3 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 965
4 (5). Андрей Рублев (Россия) — 770
5 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 720
6 (4). Александр Зверев (Германия) — 720
7 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 610
8 (13). Диего Шварцман (Аргентина) — 470
9 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) — 450
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 44
12 (9). Даниил Медведев (Россия) — 435
27 (24). Карен Хачанов (Россия) — 290
83 (162). Роман Сафиуллин (Россия) — 124