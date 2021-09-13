Рублев впервые в карьере попал в топ-5 рейтинга ATP, Медведев сохранил вторую позицию

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг игроков.

Тройка лидеров осталась без изменений. После победы на US Open россиянин Даниил Медведев не смог догнать серба Новака Джоковича в рейтинге и остался на второй позиции. На третьем месте Стефанос Циципас из Греции.

Андрей Рублев переместился с седьмого на пятое место. Это его первое попадание в топ-5 рейтинга в карьере. Хачанов смог подняться с 28-й на 27-ю строчку, Карацев — 25-й.

Рейтинг ATP, 13 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 133 очка;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 780;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7760;

5 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6130;

6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815;

7 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5173;

8 (6). Доминик Тим (Австрия) — 4995;

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765;

10 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 3440...

25 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2074...

27 (28) Карен Хачанов (Россия) — 1965.