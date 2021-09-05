Рафаэль Надаль выиграл любительский турнир по гольфу на Мальорке

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, пропускающий US Open из-за травмы стопы, выиграл любительский турнир по гольфу.

Соревнования проходили на Мальорке, в них приняли участие 76 человек. Надаль представлял клуб Сон-Сервера.

Look who won the one day tourney. (These are the scratch scores & the Stableford scoring system, so in this case, the high score is best & Rafa won by 3). There were 76 entrants. pic.twitter.com/v6spsrYF9A — JB (@Minerva2BC) September 4, 2021

20 августа Надаль объявил, что досрочно завершает сезон-2021.