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Рафаэль Надаль выиграл любительский турнир по гольфу на Мальорке

09:58
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, пропускающий US Open из-за травмы стопы, выиграл любительский турнир по гольфу.

Соревнования проходили на Мальорке, в них приняли участие 76 человек. Надаль представлял клуб Сон-Сервера.

20 августа Надаль объявил, что досрочно завершает сезон-2021.

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Иван Торопцев все материалы автора

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