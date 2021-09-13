Медведев и Циципас квалифицировались на Итоговый турнир ATP в Турине
13:10
Российский теннисист Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас квалифицировались на Итоговый турнир ATP в Турине, сообщает пресс-служба соревнований.
Медведев стал чемпионом US Open, обыграв Новака Джоковича в финале. Циципас является финалистом Roland Garros.
Ранее на турнир квалифицировался Джокович.
Медведев является действующим чемпионом турнира. В 2020 году в финале он обыграл Доминика Тима.
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