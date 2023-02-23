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Сегодня, 16:24

Рублев уступил Легечке в четвертьфинале турнира в Дохе

Сергей Разин
корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале турнира в Дохе уступил чеху Иржи Легечке со счетом 6:4, 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 42 минут. На счету 25-летнего россиянина 10 эйсов и 2 ошибки на второй подаче, а также один реализованный брейк-пойнт из одного.

В полуфинале Легечка встретится с победителем матча Энди Маррей (Великобритания) — Александр Мюллер (Франция).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Иржи Легечка (Чехия) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 4:6, 6:4, 6:3

Андрей Рублев
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