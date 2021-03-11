Рублев и Карацев вышли в финал парного турнира в Дохе
18:33
Российский дуэт Аслан Карацев/Андрей Рублев в полуфинале турнира в Дохе (Катар) 11 марта в двух сетах обыграл французскую пару Жереми Шарди/Фабрис Мартен — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).
Соперники провели на корте полтора часа.
В решающей встрече российские теннисисты сыграют против пары Маркус Даниэлл/Филипп Освальд (Новая Зеландия/Австрия).
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 787 930 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Аслан Карацев/Андрей Рублев (Россия) — Жереми Шарди/Фабрис Мартен (Франция) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2)
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