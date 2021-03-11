Рублев и Карацев вышли в финал парного турнира в Дохе

Российский дуэт Аслан Карацев/Андрей Рублев в полуфинале турнира в Дохе (Катар) 11 марта в двух сетах обыграл французскую пару Жереми Шарди/Фабрис Мартен — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Соперники провели на корте полтора часа.

В решающей встрече российские теннисисты сыграют против пары Маркус Даниэлл/Филипп Освальд (Новая Зеландия/Австрия).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 787 930 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Аслан Карацев/Андрей Рублев (Россия) — Жереми Шарди/Фабрис Мартен (Франция) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2)