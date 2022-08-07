Рублев сенсационно уступил Нисиоке и не смог выйти в финал турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира в Вашингтоне уступил японцу Йосихито Нисиоке со счетом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Восьмая ракетка мира сделал 5 подач навылет и 3 двойные ошибки, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 5. У 96-й ракетки мира 3 эйса, 2 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале турнира Нисиока встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Йосихито Нисиока (Япония) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 6:3, 6:4