Рублев сенсационно уступил Нисиоке и не смог выйти в финал турнира в Вашингтоне
Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира в Вашингтоне уступил японцу Йосихито Нисиоке со счетом 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Восьмая ракетка мира сделал 5 подач навылет и 3 двойные ошибки, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 5. У 96-й ракетки мира 3 эйса, 2 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В финале турнира Нисиока встретится с австралийцем Ником Кирьосом.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 953 285 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Йосихито Нисиока (Япония) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 6:3, 6:4
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