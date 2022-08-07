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Сегодня, 05:04

Рублев в матче с Нисиокой проиграл сет впервые на турнире в Вашингтоне

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира в Вашингтоне встречается с японцем Есихито Нисиокой.

Первый сет остался за японцем (6:3). При этом Рублев впервые на турнире проиграл сет — ранее восьмая ракетка мира обыграл Джейка Дрейпера (6:4, 6:2), Максима Кресси (6:4, 7:6 (10:8)) и Джеффри Джона Вольфа (6:2, 6:3).

В другом полуфинале турнира в Вашингтоне австралиец Ник Кирьос обыграл шведа Микаэля Имера — 7:6 (7:4), 6:3.

Андрей Рублев
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