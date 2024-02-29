Рублев рассказал об ожиданиях от встречи с Бубликом в полуфинале турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев после выхода в полуфинал турнира в Дубае рассказал, чего ждет от матча с Александром Бубликом из Казахстана.

«Это покрытие хорошо подходит Бублику. Оно достаточно быстрое, плоские удары хорошо летят, плюс он любит использовать дропшоты. Так что ему оно хорошо подходит, но я надеюсь, что тоже смогу хорошо выступить на этом покрытии», — сказал Рублев в интервью на корте.

В четвертьфинале теннисист встречался с американцем Себастьяном Кордой. Россиянин вышел в полуфинал после того, как Корда отказался от продолжения борьбы при счете 6:4, 4:3.