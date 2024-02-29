Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

29 февраля, 19:33

Медведев обыграл Довидович-Фокина и вышел в полуфинал турнира в Дубае

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Алехандро Давидович-Фокина в четвертьфинале турнира в Дубае — 6:3, 6:3.

В полуфинале Медведев сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция, 5) — Хуберт Хуркач (Польша, 3).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 8) — 6:2, 6:3
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
Сумеет ли Медведев впервые в карьере защитить титул? До финала ему осталось выиграть всего один матч. На то, что в 1/2 он справится с Умбером, в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 1.35, это примерно 74% вероятности исхода. Успех француза при этом котируется за 3.20 (26%).

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).   

Даниил Медведев
4
46
Читайте также
«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев рассказал об ожиданиях от встречи с Бубликом в полуфинале турнира в Дубае

Медведев рассказал о своем состоянии после выхода в полуфинал турнира в Дубай
Новости
RSS RSS
Все новости