Медведев обыграл Довидович-Фокина и вышел в полуфинал турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Алехандро Давидович-Фокина в четвертьфинале турнира в Дубае — 6:3, 6:3.
В полуфинале Медведев сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция, 5) — Хуберт Хуркач (Польша, 3).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 941 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 1) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 8) — 6:2, 6:3
Сумеет ли Медведев впервые в карьере защитить титул? До финала ему осталось выиграть всего один матч. На то, что в 1/2 он справится с Умбером, в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 1.35, это примерно 74% вероятности исхода. Успех француза при этом котируется за 3.20 (26%).
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