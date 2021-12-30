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Новак Джокович: «Даниил Медведев искренний, и мне это нравится»

Новак Джокович рассказал, чем ему нравится Даниил Медведев
10:25
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, чем ему нравится россиянин Даниил Медведев.

«Впервые я увидел Даниила в Монте-Карло, где он проводил время, — приводит слова Джоковича L'Equipe. — Мы хорошо поладили. Когда я вижу молодых людей с потенциалом, меня мотивирует, что у них получается, и мне нравится их направлять».

Серб рассказал, как в 2017 году перед матчем Сербия — Россия в Кубке Дэвиса он тренировался вместе с Медведевым.

«Я спросил, как Даниил планирует добраться до Сербии. В итоге я взял его с собой на частный рейс. Ему очень понравилось. В пятницу мы играли друг против друга. После этого мы общались все больше и больше. Медведев искренний, и мне это нравится. Даже если он бросает ракетки или ругается с публикой, он остается собой. У него внутри все может перевернуться посреди игры, но он продолжает бороться. И он говорит: «Если хотите меня освистывать, освистывайте!». Мне нравится эта честность», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Джокович пропустит ATP Cup.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Tennis/Article/Novak-djokovic-champion-des-champions-monde-2021-j-ai-senti-l-amour-et-le-soutien-des-gens/1307401

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Карен Саркисян все материалы автора
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