Новак Джокович: «Даниил Медведев искренний, и мне это нравится»

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, чем ему нравится россиянин Даниил Медведев.

«Впервые я увидел Даниила в Монте-Карло, где он проводил время, — приводит слова Джоковича L'Equipe. — Мы хорошо поладили. Когда я вижу молодых людей с потенциалом, меня мотивирует, что у них получается, и мне нравится их направлять».

Серб рассказал, как в 2017 году перед матчем Сербия — Россия в Кубке Дэвиса он тренировался вместе с Медведевым.

«Я спросил, как Даниил планирует добраться до Сербии. В итоге я взял его с собой на частный рейс. Ему очень понравилось. В пятницу мы играли друг против друга. После этого мы общались все больше и больше. Медведев искренний, и мне это нравится. Даже если он бросает ракетки или ругается с публикой, он остается собой. У него внутри все может перевернуться посреди игры, но он продолжает бороться. И он говорит: «Если хотите меня освистывать, освистывайте!». Мне нравится эта честность», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Джокович пропустит ATP Cup.