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Сегодня, 06:57

Гонсалес и Роже-Васслен вышли в финал парного турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Мексиканец Сантьяго Гонсалес в паре с французом Эдуаром Роже-Вассленом в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграли Раджива Рама из США и британца Джо Солсбери.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 10:7. Гонсалес и Роже-Васслен сделали 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовали один брейк-пойнт из трех.

В финале турнира Гонсалес и Роже-Васслен встретятся с американцами Джоном Изнером и Джеком Соком.

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Зверев и Голубев не смогли выйти в финал парного турнира в Индиан-Уэллсе
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