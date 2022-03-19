Гонсалес и Роже-Васслен вышли в финал парного турнира в Индиан-Уэллсе

Мексиканец Сантьяго Гонсалес в паре с французом Эдуаром Роже-Вассленом в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграли Раджива Рама из США и британца Джо Солсбери.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 10:7. Гонсалес и Роже-Васслен сделали 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовали один брейк-пойнт из трех.

В финале турнира Гонсалес и Роже-Васслен встретятся с американцами Джоном Изнером и Джеком Соком.