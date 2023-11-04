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Рублев: «Посмотрим завтра, научился ли я чему-нибудь в прошлых матчах с Джоковичем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над австралийцем Алексом Де Минауром в четвертьфинале турнира в Париже.

«Мне просто нужно было продолжать бороться и стараться быть более агрессивным. Он оказывал большое давление и много двигался, но это не работало, когда я не рисковал. Так что я знал, что мне нужно сделать, чтобы все получилось. Матч с Джоковичем? Посмотрим завтра, научился ли я чему-нибудь», — цитирует пресс-служба ATP Рублева.

Ранее Рублев всего лишь один раз побеждал в пяти матчах против серба. Однако он не смог выиграть ни сета в трех встречах на твердом покрытии.

Андрей Рублев. Рублев переиграл Де Минаура в четвертьфинале турнира в Париже
Теннис
Андрей Рублев
Новак Джокович
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Рублев переиграл Де Минаура в четвертьфинале турнира в Париже
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