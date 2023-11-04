Рублев переиграл Де Минаура в четвертьфинале турнира в Париже
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в четвертьфинале турнира в Париже. В трех сетах он переиграл австралийца Алекса Де Минаура — 4:6, 6:3, 6:1.
Матч продолжался 2 часа 3 минуты. 26-летний россиянин подал 4 раза навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету 24-летнего австралийца 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов.
В полуфинале Рублев встретится с сербом Новаком Джоковичем.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 5) — Алекс Де Минаур (Австралия, 13) — 4:6, 6:3, 6:1
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