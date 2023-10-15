Рублев на тай-брейке проиграл Хуркачу в финале «мастерса» в Шанхае

Россиянин Андрей Рублев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира ATP серии «мастерс» в Шанхае — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Матч длился 2 час 9 минут.

Рублев за игру сделал 13 эйсов и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. У Хуркача — 21 эйс и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Теннисисты не допустили ни одной двойной ошибки.

Россиянин вел со счетом 5:2 на тай-брейке в решающем сете.

Для Рублева это был 23-й финал в турнирах ATP и 4-й финал в турнирах серии «мастерс» (1 трофей в финале Монте-Карло-2023).

Для Хуркача этот трофей стал 7-м в турнирах ATP и 2-м — в турнирах серии «мастерс».

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Хуберт Хуркач (Польша, 16) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:3, 3:6, 7:6 (10:8)