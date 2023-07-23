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Сегодня, 17:22

Ольховский заявил, что Рублев по всем компонентам превзошел Рууда в финале турнира в Бостаде

Алина Савинова
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил финальный матч между россиянином Андреем Рублевым и норвежцем Каспером Руудом на турнире в Бостаде.

«Я скажу, что Андрей был сегодня практически во всех компонентах сильнее на корте Каспера. Опять же первая подача чуть ли не под 80% летела, что говорит об очень хорошем проценте, и выигрыш с первой подачи очень высок. Но и по игре Андрей смотрелся намного лучше, острее, увереннее и стабильнее. Как и я сказал ранее, он сегодня почти по всем компонентам превзошел Каспера», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В финале Рублев обыграл Рууда и стал победителем турнира. Это второй трофей для 25-летнего россиянина в сезоне и 14-й в карьере.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11012759-olhovskij-vyskazalsya-o-razgromnoj-pobede-rubleva-nad-ruudom-v-finale-turnira-v-bostade.html
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Каспер Рууд
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