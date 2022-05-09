Рублев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP, Медведев — второй

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг теннисистов по состоянию на 9 мая.

Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев находится на второй позиции. Отрыв сербского теннисиста от россиянина — 270 очков.

На шестое место в рейтинге ATP поднялся испанец Карлос Алькарас, ранее занимавший девятое место. 19-летний спортсмен на прошедшей неделе выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде.

Россиянин Андрей Рублев поднялся с восьмого на седьмое место.

Карен Хачанов также улучшил свою позицию. Он поднялся с 26-го места на 24-е. Аслан Карацев опустился на одно место и стал 35-м.

Рейтинг АТР. 9 мая

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8260 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8990

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7020

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6435

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5750

6 (9). Карлос Алькарас (Испания) — 4773

7 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4115

8 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 3895

9 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3760

10 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3760...

24 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1620

35 (34). Аслан Карацев (Россия) — 1173