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Рублев поднялся на четвертое место в чемпионской гонке АТР, Медведев опустился на пятое

Анна Горшкова
Корреспондент
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В понедельник, 9 мая, опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP.

Первую позицию сохранил испанец Рафаэль Надаль. На второе место поднялся еще один испанец Карлос Алькарас. Третью позицию занимает грек Стефанос Циципас.

Россиянин Андрей Рублев поднялся с шестого на четвертое место, Даниил Медведев опустился на одну позицию и теперь пятый.

Другие россияне — Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин опустились в рейтинге. Хачанов — с 28-го места на 30-е, Карацев — с 43-го на 50-е, Сафиуллин — с 79-го на 86-е. Павел Котов поднялся с 98-го места на 85-е.

Чемпионская гонка АТР. 9 мая

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3530 очков

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3460

3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2890

4 (6). Андрей Рублев (Россия) — 1910

5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1900

6 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1855

7 (5). Тейлор Фритц (США) — 1765

8 (12). Александр Зверев (Германия) — 1620

9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1255

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 1200...

30 (28). Карен Хачанов (Россия) — 595

50 (43). Аслан Карацев (Россия) — 460

85 (98). Павел Котов (Россия) — 286

86 (79). Роман Сафиуллин (Россия) — 284

Источник: https://www.atptour.com/en/rankings/singles-race-to-turin
Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Роман Сафиуллин
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Рублев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP, Медведев — второй
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