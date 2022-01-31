Рублев опустился на седьмое место в рейтинге ATP
Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга игроков.
Финалист Australian Open Даниил Медведев остался на второй строчке, Андрей Рублев опустился с 6-й на 7-ю строчку, Карен Хачанов — с 27-го на 30-е место, Аслан Карацев остался на 15-м месте. Лидирует серб Новак Джокович.
Победитель AO Рафаэль Надаль остался на пятой строчке рейтинга.
Рейтинг АТР:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 015 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 125;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7780;
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7170;
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6875;
6 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5278;
7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4830;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4065;
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3923;
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3705;
15 (15). Аслан Карацев (Россия) — 2633...
27 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1815.