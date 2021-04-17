Циципас прокомментировал выход в финал на турнире в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас 17 апреля во время флеш-интервью после полуфинала турнира в Монте-Карло (Монако) рассказал об игре против Дэниэла Эванса и поделился мыслями о финале.

«У Эванса очень стиль тенниса. Поверьте, я видел не очень много людей, которые так играют на грунте, но он таким вырос, это его стиль. Он много режет, и это давало мне возможность больше играть с форхенда. У меня было время на то, чтобы продумать построение розыгрыша. Это давало мне возможность добавлять агрессии и действовать намного быстрее», — заявил Циципас.

В решающей игре турнира Циципас сыграет против победителя в паре Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).