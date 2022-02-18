Басилашвили вышел в финал турнира ATP в Дохе, где может встретиться с Хачановым
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в финал турнира ATP в Дохе (Катар).
В полуфинале Басилашвили обыграл француза Артура Риндеркнеха — 6:4, 6:2.
В финале грузин сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 6) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 2).
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 071 030 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Николоз Басилашвили (Грузия, 3) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:4, 6:2
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