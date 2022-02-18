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Сегодня, 19:27

Басилашвили вышел в финал турнира ATP в Дохе, где может встретиться с Хачановым

Иван Торопцев
Корреспондент

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в финал турнира ATP в Дохе (Катар).

В полуфинале Басилашвили обыграл француза Артура Риндеркнеха — 6:4, 6:2.

В финале грузин сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 6) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 2).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 071 030 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Николоз Басилашвили (Грузия, 3) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:4, 6:2

Теннис
Карен Хачанов
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