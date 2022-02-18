Басилашвили вышел в финал турнира ATP в Дохе, где может встретиться с Хачановым

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в финал турнира ATP в Дохе (Катар). В полуфинале Басилашвили обыграл француза Артура Риндеркнеха — 6:4, 6:2. В финале грузин сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 6) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 2). Доха (Катар) Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open Призовой фонд 1 071 030 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Николоз Басилашвили (Грузия, 3) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:4, 6:2