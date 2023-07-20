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Сегодня, 19:38

Рублев обыграл Котова и вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Мария Гусева
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Бостаде (Швеция).

В 1/8 финала 25-летний спортсмен обыграл своего соотечественника Павла Котова — 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Рублев сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Котова 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с немцем Александром Зверевым.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Павел Котов (Россия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)

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