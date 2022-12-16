Рублев обыграл Чорича на выставочном турнире в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл хорвата Борна Чорича на выставочном турнире в Абу-Даби.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты.

В полуфиналу турнира в ОАЭ Рублев сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Mubadala World Tennis Championship

Абу-Даби, ОАЭ

Отрытые корты, хард

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия) — Борна Чорич (Хорватия) — 7:6 (7:4), 6:4

Стефанос Циципас (Греция) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:1, 6:4